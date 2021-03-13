Представлен рейтинг популярности криптовалют в России

Москва, 13 марта. Наиболее популярными криптовалютами в России, помимо биткоина (BTC), являются Ethereum (ETH) и Tether (USDT), сообщили эксперты криптовалютного рынка.

Основатель платформы «Кошелек.ру» Михаил Богданов объяснил, что ETH — это вторая по капитализации криптовалюта, она уже несколько лет подряд не теряет своих позиций. За ней следует USDT — основной стейблкоин, который используется на биржах, передает РИА Новости.

Представитель криптовалютной биржи Garantex Татьяна Максименко подчеркнула, что BTC и ETH используются как средство для инвестиций, а USDT — как способ быстрого и беспроблемного осуществления платежей, в том числе трансграничных.

Сейчас на рынке криптовалют много интересных проектов, за которыми стоит следить, считает Богданов. Он уточнил, что в основном это первые тридцать активов по капитализации, которые и формируют основу рынка.

По словам Максименко, найти перспективные, но все еще недооцененные криптовалюты, сейчас уже достаточно сложно. Кроме того, криптовалюта — это высоковолатильный актив. Зачастую не самая популярная криптовалюта растет на каком-то фоне — новостном или искусственно созданном. После этого актив может резко упасть, добавила эксперт.

Руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур ранее в комментарии ФАН спрогнозировал рост стоимости биткоина до 70 тысяч долларов. При этом он считает, что темпы подорожания биткоина снизятся, так как сейчас его стоимость и так завышена.