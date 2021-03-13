Депутат Госдумы РФ сравнила Порошенко с «говорящим попугаем»

Москва, 13 марта. Инициатива Давосского форума об исключении княгини Ольги из списка женщин, которые изменили историю, является попыткой западных игроков поддерживать антироссийский тон.

Об этом заявила депутат Государственной думы России Елена Панина.

На днях Давосский форум принял решение об исключении княгини Ольги из числа женщин, которые повлияли на мировую историю. На фоне этого решения бывший украинский президент Петр Порошенко сказал, что Ольга названа княгиней Киевской Руси — «прародительницы современной России». После этого политик потребовал исправить некие «ошибки».

«Возможно, речь идет не о досадном недоразумении, а о логичном следствии стремления переписать историю уже в глобальных масштабах, лишить Россию ее исторического прошлого», — считает Панина.

Российский депутат добавила, что Порошенко в этом случае исполняет роль «говорящего попугая». Он старается напомнить Западу о необходимости повсеместного выдерживания антироссийского тона, добавила политик.

Ранее сообщалось, что российский эксперт высмеял слова Порошенко об «украинской» княгине Ольге.