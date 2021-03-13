Состояние семьи владельца «Северстали» достигло 30 млрд долларов

Москва, 13 марта. Активы основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова и его семьи впервые достигли 30 млрд долларов на фоне роста акций компании. Об этом следует из данных Forbes Real-Time.

Ценные бумаги «Северстали» на Московской бирже в пятницу снова достигли рекордного уровня, составив 1414,4 рубля за акцию. Кроме того, в организации сообщили, что ожидают увеличения спроса на сталь в России на 3,1% в текущем году, передает ТАСС.

В настоящее время предприниматель занимает первую строчку в списке богатейших бизнесменов страны. Раньше достичь соответствующей отметки удавалось только Владимиру Потанину, капитал которого сократился на фоне падения бумаг «Норникеля».

«Северсталь» считается вертикально интегрированной горно-металлургической компанией. По итогам прошлого года было произведено 11,31 млн тонн сырья. Главным владельцем корпорации является Алексей Мордашов, ему принадлежит 77,02% акций.

Журнал Forbes впервые ранее представил список женщин, которые заработали свой капитал самостоятельно. Возглавила рейтинг self-made-россиянок основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук.