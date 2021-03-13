Четыре женщины-режиссера поборются за премию BAFTA

Лондон, 13 марта. Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила список номинантов, в котором среди претендентов на золотую статуэтку оказались четыре женщины-режиссера.

Поклонники порадовались успеху американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао, чей фильм «Земля кочевников» вошел в число номинантов. Лента также борется за приз Американской киноакадемии «Оскар». Кроме того, на премию претендует австралийка Шеннон Мерфи с картиной «Молочные зубы». Российские зрители знают ее как создательницу сериалов «Сестры» и «Убивая Еву».

Их конкуренткой является боснийский кинорежиссер Ясмила Жбанич. Жюри будет оценивать ее фильм «Куда ты идешь, Аида?». Фильмография Жбанич состоит из 12 лент, в которых снимались боснийские артисты. И последним режиссером среди женщин, попавшим в список номинантов на премию BAFTA, является британка Сара Гаврон. Она представила молодежную драму «Рокс».

Организаторы «Оскара» внесли коррективы в правила конкурса. В этом году будут номинированы ленты, представленные на потоковых сервисах. Полный список участников гонки объявят 15 марта.