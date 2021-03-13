Теракт в Идлибе и нападение ИГ в Дейр эз-Зоре — что произошло в Сирии 12 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 12 марта 2021 года и рассказывает об основных событиях, произошедших в Сирийской Арабской Республике.

Большой Идлиб

Террористическая активность

В населенном пункте Аль-Фуа, расположенном на севере провинции Идлиб, взорвался заминированный мотоцикл. Один человек доставлен в больницу.

Заевфратье

Зона контроля правительственных сил

Сирийская Арабская Армия (САА) третий день подряд отправляет подкрепления на базу 93-й бригады в Айн Иссе на севере провинции Ракка.

Один военнослужащий 17-й бригады САА погиб, еще несколько получили ранения в результате атаки боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) на блокпост, расположенный на трассе Дейр эз-Зор — Кабаджиб.

Зона операции «Источник мира»

Турецкие войска активно продвигаются к линии фронта в нескольких километрах от города Айн Исса на севере провинции Ракка. В течение дня турецкие силы перекинули военную технику к западному району города.

Приморье и столичный регион

Террористы обстреляли из тяжелой артиллерии позиции САА на фронте у Кинсибба на севере провинции Латакия.

Боевики оперативного штаба «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещен в РФ) обстреляли позиции САА на холме в районе Джебель аль-Акрад.

Северная Сирия

Зона операции «Щит Евфрата»

Боестолкновения между террористами и проамериканскими курдскими боевиками из «Сирийских демократических сил» (СДС) на двух направлениях — Ат-Тухар ас-Сагир и Кырата Шималия в окрестностях города Менбидж в провинции Алеппо.

Министерство обороны Турции сообщило, что два боевика СДС были уничтожены в районе проведения операции «Щит Евфрата».

Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/zOEaXljeLP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 12, 2021

Центральная Сирия

Трое детей погибло и еще несколько ранено в результате взрыва мины в деревне Аль-Амия на востоке провинции Хама.

Политика

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад провел телефонные переговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Дипломаты обсудили развитие и укрепление двусторонних отношений, а также международные и региональные события.

Президент Сирии Башар Асад издал законодательный указ № 1 от 2021 года о всеобщей амнистии в отношении лиц, осужденных за уклонение от военной службы до 12.03.2021.

Министры иностранных дел РФ, Турции и Катара Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мухаммад бин Абд ар-Рахман аль-Тани заявили о необходимости сохранения независимости и суверенитета Сирии, а также ее территориальной целостности, что соответствует Уставу ООН.

بيان روسي قطري تركي: الالتزام بالحفاظ على سيادة #سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها

التفاصيل على الرابط : https://t.co/3LtIPa4585 pic.twitter.com/STz06T6ZSi — سانا عاجل (@SanaAjel) March 11, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.