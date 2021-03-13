Киевский журналист рассказал об иллюзии США и России насчет Медведчука

Киев, 13 марта. Киевский журналист Игорь Лесев рассказал об одинаковой иллюзии России и США о лидере украинской партии «Оппозиционной платформы – за жизнь» (ОПЗЖ) Викторе Медведчуке.

По словам эксперта, обе страны считают, что если рейтинг фракции перегнал рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», она может прийти к власти. При этом сам глава государства во время предвыборной кампании постоянно говорил, что для него и возглавляемой тогда им партии главным противником были экс-президент Украины Петр Порошенко и его окружение.

Информационная атака на ОПЗЖ вылилась в санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в отношении Медведчука и закрытие оппозиционных телеканалов. Отмашку дали США, заявил Лесев, подчеркнув, что решение принимал не Зеленский, а Вашингтон.

«Зеленский — человек некомпетентный по всем базовым направлениям внешней и внутренней политики. У него никогда не было своей авторской позиции по куче ключевых конфликтов и проблем. В том числе и по Медведчуку», — подчеркнул журналист.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) допросила Медведчука, предположительно, по делу о госизмене. Допрос состоялся 9 марта.