Зеленскому дали советы по общению с администрацией Байдена

Вашингтон, 13 марта. Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо решить проблему с инвестициями, чтобы наладить отношения с администрацией президента США Джо Байдена, пишет Atlantic Council.

Американское издание считает, что украинский лидер хотел бы подружиться с Вашингтоном. Зеленскому для того, чтобы установить конструктивные отношения с Белым домом, надо решить вопрос с инвестициями. Рост инвестиционных вложений станет для Байдена мощным сигналом, что Украина действительно меняется к лучшему, указывает Atlantic Council.

Более того, Киев должен принять некоторые законы, чтобы получить новый финансовый транш от Международного валютного фонда (МВФ). И, конечно, Украине пора выплатить долг производителям зеленой энергии, который составляет порядка 600 миллионов долларов, а также прекратить импортировать российское электричество. Когда Зеленский выполнит эти предписания, то можно будет говорить о конструктивном диалоге между Киевом и Вашингтоном, резюмирует издание.

Ранее директор Украинского института политики Руслан Бортник сообщил, что США демонстративно игнорируют Украину. По его словам, президенту Байдену просто не о чем говорить с Зеленским, передавало Федеральное агентство новостей.