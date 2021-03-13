Исследование показало, сколько россияне тратят в супермаркетах

Москва, 13 марта. Россияне в среднем посещают супермаркеты раз в два дня, закупаясь продуктами по 687 рублей за один поход. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

В прошедшем году средний чек покупок в супермаркетах составлял 671 рубль. В январе 2021 года этот показатель увеличился до 687 рубля. Согласно статистике, мужчины чаще женщин ходят в супермаркет. Об этом информирует РИА Новости.

Общее число покупок у мужчин было выше на 11 процентов, а в первом месяце 2021 года — на 13%. Средний чек у мужчин также был выше «женского» в прошлом году и составил 696 рулей.

Министерство финансов РФ в ближайшее время должно дать оценку программе «Потребительского сертификата», который обеспечит льготное получение продуктов малоимущими, сообщает «ФедералПресс».

Вопрос мониторинга цен на продовольствие неоднократно поднимался в кабмине. Методику регулирования рынка ранее предложил министр экономического развития России Максим Решетников.