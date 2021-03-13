Назван способствующий быстрому похудению продукт

Москва, 13 марта. Тем, кто намерен привести себя в форму в преддверии лета, рекомендуется начинать прием пищи с употребления небольшой порции отрубей.

Такую рекомендацию дал доктор медицинских наук, профессор, диетолог Алексей Ковальков. Отруби — это очень полезный продукт. Можно съесть небольшую порцию перед основным приемом пищи и запить водой. Отруби дадут ощущение насыщения. Человек не будет при этом переедать.

«Отруби — это палочка зерна, совершенно натуральный продукт», — напомнил Ковальков.

Американские диетологи развеяли самые популярные мифы о похудении. По словам специалистов, не стоит разделять продукты на «плохие» и «хорошие». Благодаря этому у человека не сформируется искаженная культура пищевого поведения. Худеющий не будет ощущать вину за то, что он съел что-то «не то». К тому же не стоит отказываться от приемов пищи после 18:00 или 19:00. Испытываемое по вечерам чувство голода может спровоцировать бессонницу.