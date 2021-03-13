Минздрав одобрил исследования первого в России клеточного продукта

Москва, 13 марта. Министерство здравоохранения Российской Федерации одобрило клинические исследования первого в стране клеточного продукта для замены коленного хряща.

Продукт разработали отечественные специалисты. Он предназначен для замены поврежденной ткани, что избавляет пациента от необходимости травматичного эндопротезирования, отметил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Разрешение на проведение клинических исследований выдано на основе результатов первого этапа биомедицинской экспертизы, проведенной экспертами Научного центра экспертизы средств медицинского применения Министерства здравохранения.

«Уверен, что со временем число биомедицинских клеточных продуктов, доступных российским пациентам, будет расти», — подчеркнул Мурашко.

Глава Минздрава РФ ранее сообщил о завершении второй фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник Лайт». Полученные результаты уже направлены на экспертную оценку. Препарат создан специалистами центра Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.