Исследование выявило повышенный спрос на спортивные товары среди россиян

Москва, 13 марта. Россияне в пять раз больше стали покупать спортивную и обувь, а спортивный зимний инвентарь в два раза больше в 2021 году.

С декабря 2020 по февраль 2021 годов интерес к спортивным товарам для зимних видов спорта вырос вдвое. Оборот платежей через ЮKassa в интернет-магазинах спортивных товаров увеличился зимой на 51%, а число покупок — на 18%. Это следует из исследования дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование», маркетплейса Goods.ru и сервиса ЮKassа, передает ТАСС.

«Россияне стали тратить на коньки и лыжи больше денег. Средний чек за них составил 7 647 рублей - это почти на треть больше, чем год назад», — сказано в исследовании.

В прошедшем зимнем сезоне самой дорогой покупкой стала горнолыжная куртка за 126 041 рубль и сноуборд за 59 350 рублей. Больше всего товары этой категории покупали в Москве и Подмосковье (62% общероссийских продаж). Средний чек вырос на 20% в категории товаров для зимних видов спорта и на 78% - в категории «Спортивная одежда и обувь».

Ранее стало известно, какие подарки мужчины хотели получить на 23 февраля. Среди опрошенных россиян мужчины в возрасте от 25 до 44 лет заявили, что хотели бы получить в подарок спортивные товары.