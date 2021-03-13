Чадские силовики жестоко разогнали шествие оппозиции

Нджамена, 13 марта. Полицейские Чада разогнали демонстрацию оппозиции при помощи спецсредств. По меньшей мере трое человек пострадали, еще четверо арестованы. Об этом сообщил лидер партии «Трансформаторы» Сюксе Масра.

Политическая борьба накануне президентских выборов в Чаде отличается особо жестоким давлением власти на оппонентов. Многочисленные преступления, в которых подозревается действующий лидер республики Идрис Деби, уже стали предметом осуждения со стороны Коалиции франкоязычных стран Африки.

Заявление о необходимости расследования тяжких преступлений в Чаде подписали представители Бурунди, ЦАР, Гвинеи, Кот-д’Ивуара, Мали, Марокко и ДРК.

Расстрел семьи одного из кандидатов в президенты Чада Яя Джеру глубоко шокировал представителей международного сообщества. Пожилая мать оппозиционера и 11-летний сын пали жертвами штурма дома политика.

Официальный старт предвыборной кампании омрачился скандалом. Верховный суд опубликовал список кандидатур на ответственный пост с тремя кандидатами, бойкотирующими выборы. Судьи объяснили такое решение отсутствием официальных письменных заявлений от политиков.