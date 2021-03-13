Российские компании оценили преимущества удаленки

Москва, 13 марта. Преимущества удаленной работы оценили 85% компаний по всему миру, они решили оставить сотрудников на дистанционном формате работы.

Таким образом компании планируют сократить расходы на аренду больших офисов с отдельными рабочими местами для сотрудников, 64% организаций рассматривают такой вариант. Удаленный формат работы, который планируют сохранить компании, освободит до 40% занимаемых площадей. Либо эти пространства будут сдавать в субаренду, считают эксперты.

Обязательный перевод сотрудников из группы риска на удаленную работу отменяется в России, с 1 апреля это требование будет носить рекомендательный характер. Пожилые сотрудники имеют право выбора формата работы — остаться на удаленке или вернуться в офис.

Сотрудники российских компаний рассказали, как изменилась их зарплата после перевода на дистанционный формат работы. Более четверти опрошенных работников отметили снижение уровня дохода, у 15% заработная плата выросла. Больше половины не заметили разницы в оплате труда в офисе и на удаленке.