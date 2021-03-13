Суд США временно снял санкции с Xiaomi

Вашингтон, 13 марта. В январе 2021 года китайская компания Xiaomi попала в черный список как угроза национальной безопасности США. Однако суд в Вашингтоне решил, что Минобороны ошиблось.

Федеральный суд США 12 марта временно снял запрет на сотрудничество и инвестирование в китайскую корпорацию, которая производит смартфоны, телевизоры и различные устройства.

В январе 2021 года, когда президентом США был Дональд Трамп, Xiaomi и еще восемь компаний из КНР оказались в списке американских санкций. Вашингтон утверждает, что организации находятся под контролем, либо сотрудничают со спецслужбами и военно-промышленным комплексом Китая.

Ограничения предусматривали запрет финансовых операций со стороны физических или юридических лиц из США. Помимо этого, все американские владельцы акций Xiaomi были обязаны продать свои доли. После этого корпорация из КНР направила обращение в суд Вашингтона, заявив, что внесение в список санкции — неконституционное действи. Американское правительство также не предоставило доказательства причастности Xiaomi к спецслужбам Китая.

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