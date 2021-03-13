Манукян предложил после запрета «Катюши» передать в МОК на рассмотрение песню из «Бриллиантовой руки»

Спортивный арбитражный суд (CAS) не разрешил исполнять песню «Катюша» вместо российского гимна на Олимпиаде в Токио и Пекине. По мнению суда, «Катюша» подпадает под запрет на исполнение гимна. Он распространяется и на любую другую композицию, которая однозначно связана с Россией. Эксперт комиссии по СМИ ОП РФ Вадим Манукян предложил подойти к этой теме с юмором и представил свой вариант после запрета «Катюши».

Просто удивительно, как МОК и CAS боятся духоподъемной силы наших песен. Гимн на два года запретили, «Катюшей» заменить его не дали и сейчас будут отклонять любые варианты замены на отечественную песню, которая известна в мире. На мой взгляд, мы избрали не совсем верную тактику. Нужно было предлагать не ту песню, которая однозначно ассоциируется у иностранцев с Россией, а ту, которая у нас вызывает радость и улыбку, и, возможно, совершенно не знакома иностранцам.

Что нам мешает подойти к этой истории с юмором? Давайте предложим МОК после запрета «Катюши» послушать «Песню про зайцев» («А нам все равно») Александра Зацепина и Леонида Дербенева... Да-да, ту самую, которую исполнял Юрий Никулин в «Бриллиантовой руке». Любима ли эта песня в народе? Конечно! Безусловно! Знают ли про нее иностранцы? Сомневаюсь. Таким образом, мы покажем, что нам надоело прогибаться под бесконечные спортивные санкции и унижаться по каждому поводу. При этом песня формально будет соответствовать правилам МОК, то есть она не будет у иностранцев однозначно ассоциироваться с Россией. А заодно еще и отработаем в плане просветительской работы — сделаем иностранцев ближе к золотому фонду нашего отечественного кино. Уверен, что после данной заявки иностранцы заинтересуются этим бесподобным фильмом Леонида Гайдая. Тем более что «Бриллиантовая рука» как раз повествует о поездке нашего туриста за рубеж, и я уверен, что это кино будет интересно иностранцам. Фильм в YouTube представлен с субтитрами, а значит, посмотреть на игру наших прекрасных актеров Юрия Никулина, Андрея Миронова, Анатолия Папанова, а также других мастеров сможет большое количество зарубежных пользователей.

Я считаю, что если у нас появилась возможность популяризировать за рубежом наши ценности, то грех не воспользоваться ситуацией. Нужно открывать что-то неизвестное для иностранцев, но то, что дорого сердцу каждого из нас, и если это вызовет улыбку и за рубежом, то мы с вами попадем в яблочко. Давайте не бояться экспериментировать. Хронометраж песни — около двух с половиной минут. Это вполне в пределах нормы для исполнения гимна. Можно песню сократить до второго припева и финального проигрыша, это около полутора минут, а можно и целиком поставить.