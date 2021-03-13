Летевший из Москвы в Новосибирск самолет сел в Тюмени из-за отказа двигателя

Новосибирск, 13 марта. Самолет Новосибирск — Москва совершил экстренную посадку в Тюмени по техническим причинам. Никто не пострадал. Прокуратура организовала проверку.

Посадка пассажирского самолета авиакомпании S7 Airlines, вылетевшего из Москвы в Новосибирск, прошла благополучно. Из-за отказа второго двигателя он совершил аварийную посадку в аэропорту Тюмени. В результате происшествия никто не пострадал.

На борту лайнера находились 197 пассажиров и семь членов экипажа. В настоящее время люди в ожидании резервного борта. Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом.

Похожее происшествие произошло с лайнером Екатеринбург — Уфа, сообщал ранее ФАН. Он совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово. На борту сработал датчик засорения топливных фильтров. Никто не пострадал.