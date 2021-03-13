Зачистка боевиков в Куанго и конец предвыборной кампании — что произошло в ЦАР 12 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) 12 марта 2021 года.

Хроника боевых действий

В центральную часть страны направлены дополнительные подразделения армии, полиции и жандармерии. Жители недавно освобожденного от радикалов Куанго с благодарностью встречают силовиков. Боевики из конгломерата группировок, объединившихся в подконтрольную экс-президенту ЦАР Франсуа Бозизе «Коалицию патриотов за перемены» (CPC), сдали город без боя. Однако соратники преступников могли остаться в населенном пункте и скрыться среди местных.

«Для обеспечения безопасности в Куанго прибыло подкрепление армии, жандармов и полиции. Осуществляется патрулирование для выявления бандитов, скрывающихся среди местного населения. Виновные не уйдут от ответственности», — объяснил советник избранного лидера Центральноафриканской Республики по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров в Twitter.



L'armée centrafricaines et leurs alliés russes et rwandais ont repris le contrôle de la ville centrafricaine de Kouango (Centre). Le chef-lieu de la sous-préfecture de la Ouaka, à 139 km au sud-ouest de Bambari est sous le contrôle des autorités légitimes.https://t.co/GpQTZwV4H5 — POUMANDET Carole (@poumandet) March 11, 2021

Глава префектуры Уака Виктор Бисекоин провел встречу с лидерами местных общин, на которой выдвинул ультиматум: в течение недели все бандгруппы на территории региона должны сложить оружие и сдать его властям. В противном случае остается только силовой вариант решения проблемы. Добровольный процесс разоружения гарантирует возвращение к мирной жизни без привлечения к ответственности.

Министерство обороны Центральноафриканской Республики организовало семинар, посвященный утверждению Генерального плана инфраструктуры вооруженных сил страны (FACA). Об этом сообщила многоаспектная миссия ООН в ЦАР (МИНУСКА).

Результатом мероприятия станет принятие дорожной карты реализации Плана национальной обороны. Первоначальную программу президент республики Фостен-Арканж Туадера утвердил еще в 2017 году.

#Bangui – the CAR Ministry of Defence organized, on 12/03/21, a workshop to approve the Infrastructure Master Plan of the #FACA. This should lead to the adoption of a roadmap to implement the National Defence Plan, activity supported by #MINUSCA. pic.twitter.com/mwpOvSSHAq — MINUSCA (@UN_CAR) March 12, 2021

Политика

В Центральноафриканской Республике 12 марта официально завершилась избирательная кампания второго тура выборов в законодательные органы. Голосование состоится в воскресенье, 14 марта.



Воспользоваться последним шансом лично повлиять на настроения избирателей решил премьер-министр Фирмен Нгребада. Политик посетил населенные пункты Ламби, Манжо, Гбангонду, Гбамоко, Богуин, где провел встречи с местным населением.

Посол России в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко заявил, что планы радикалов по свержению законной власти в африканской стране провалились. Официальный сайт посольства РФ в ЦАР опубликовал интервью дипломата для РИА Новости.

Титоренко отметил, что в последнее время ситуация в республике изменилась в лучшую сторону. Вооруженные силы при поддержке российских инструкторов, военного контингента из Руанды и миротворцев ООН успешно проводят операцию против боевиков. Все больше территорий возвращается под контроль правительства.

Посол подчеркнул, что окончательная победа над бандгруппами — это вопрос времени, поскольку в нынешней ситуации у боевиков остается мало вариантов. Он призвал членов незаконных вооруженных формирований сложить оружие и сдать главарей преступных группировок в правоохранительные органы.

Общество

Россия готова обеспечить спортсменов национальных сборных Центральноафриканской Республики вакциной против коронавируса. Об этом сообщило посольство РФ в ЦАР на официальной странице в Facebook.

«Министерство спорта Российской Федерации готово осуществить поставки необходимых объемов вакцины от COVID-19 для спортсменов национальных сборных ЦАР», — говорится в публикации.

Правительство ЦАР восстановит лицей Марии Жанны Карон. Как сообщили представители министерства экономики республики, страна получила кредит от саудовского фонда развития (FSD) на строительство и обустройство учебного заведения.

Стоимость проекта оценивается почти в 2,5 миллиона долларов. Министр экономики Феликс Молуа уже подписал соглашение с компанией BACEL о выполнении всех необходимых работ.

Столицу ЦАР накрыла песчаная буря. Сильные порывы ветра подняли в воздух пыль и песок в Банги, из-за чего видимость сильно ухудшилась, а дышать стало трудно.