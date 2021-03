Зачистка боевиков в Куанго и конец предвыборной кампании — что произошло в ЦАР 12 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике (ЦАР) 12 марта 2021 года.

В центральную часть страны направлены дополнительные подразделения армии, полиции и жандармерии. Жители недавно освобожденного от радикалов Куанго с благодарностью встречают силовиков. Боевики из конгломерата группировок, объединившихся в подконтрольную экс-президенту ЦАР Франсуа Бозизе «Коалицию патриотов за перемены» (CPC), сдали город без боя. Однако соратники преступников могли остаться в населенном пункте и скрыться среди местных.

Глава префектуры Уака Виктор Бисекоин провел встречу с лидерами местных общин, на которой выдвинул ультиматум: в течение недели все бандгруппы на территории региона должны сложить оружие и сдать его властям. В противном случае остается только силовой вариант решения проблемы. Добровольный процесс разоружения гарантирует возвращение к мирной жизни без привлечения к ответственности.

Министерство обороны Центральноафриканской Республики организовало семинар, посвященный утверждению Генерального плана инфраструктуры вооруженных сил страны (FACA). Об этом сообщила многоаспектная миссия ООН в ЦАР (МИНУСКА).

Результатом мероприятия станет принятие дорожной карты реализации Плана национальной обороны. Первоначальную программу президент республики Фостен-Арканж Туадера утвердил еще в 2017 году.

