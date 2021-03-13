С наступлением теплого времени года на улицах городов часто можно встретить стремительных людей на электросамокатах, рассекающих по городским джунглям. Это транспортное средство получило большую популярность именно в городах — с их ровными дорогами, тротуарами и парковыми аллеями. Электросамокат — прекрасный способ преодолеть пару-тройку десятков километров как во время отдыха, так и, например, по пути на работу. Передвижение на самокате, конечно, может оказаться не слишком приятным в дождливую или ветреную погоду, однако даже в этом случае масса впечатлений и свежий воздух вам обеспечены.

Для тех, кто решил стать владельцем этого транспортного чудо-средства, во многих случаях представляющего собой достойную альтернативу общественному транспорту, ФАН предлагает топ электрических самокатов для взрослых от известных производителей.

Электросамокаты — средство передвижения или развлечение?

Электросамокат очень похож на своего старшего брата — на механический самокат. Тот же корпус с двумя колесами, та же рулевая колонка или стойка, соединяющая переднее колесо и руль, дека или платформа для ног. Однако электрическая версия, как нетрудно догадаться, снабжена электродвигателем, что дает возможность владельцу самоката передвигаться, не касаясь земли и не отталкиваясь от нее.

Некоторые модели электросамокатов способны передвигаться только по ровной местности, другие легко преодолевают возвышенности даже при существенной весовой нагрузке. Как правило, современный самокат с двигателем может складываться, легко помещаясь в багажник автомобиля или на полку в электричке. Возможно, вы только присматриваетесь к данному транспортному средству, в этом случае разумным будет приобретение недорогого электросамоката, но уже зарекомендовавшей себя марки. А вот тех, кто для себя уже точно решил, что самокату в доме быть, наверняка заинтересуются моделями подороже и понадежней. Цена на электросамокаты колеблются от 10 до 100 тысяч рублей.

Как и любое транспортное средство, электросамокаты нуждаются в уходе, техническом обслуживании и ремонте. И даже самые качественные самокаты от известных брендов примерно через 2-3 года потребуют тщательного технического осмотра на предмет изношенности деталей. Поэтому при покупке нужно принимать в расчет не только стоимость самого средства передвижения, но и сумму, в которую вам будет обходиться, скажем, замена деталей.

На что обратить внимание при выборе самоката?

Перед выбором электросамоката составьте небольшой список ваших ожиданий. Городской самокат может быть максимально прост в комплектации, модель для загородных поездок — чуть сложнее и надежнее. Чтобы выбрать лучший электросамокат с оптимальным соотношением цена-качество, разберемся в особенностях комплектации этого миниатюрного транспортного средства.

Вес и габариты. Владельцами электросамокатов все чаще становятся девушки, для которых вес транспортного средства играет во многом решающую роль. Ведь на некоторых участках пути самокат необходимо сложить и занести в автобус, метро или такси. Разработчики учитывают этот момент и стараются облегчить конструкцию самоката за счет корпуса из легких сплавов или уменьшения батареи. Габариты у современных электросамокатов не сильно отличаются от модели к модели, нужно лишь обращать внимание на то, чтобы высота деки и ширина руля были удобны лично для вас.

Аккумулятор, батарея. От емкости и способности батареи удерживать заряд будет зависеть то, как долго вы сможете передвигаться в автономном режиме на своем двухколесном помощнике. Производители сегодня делают все возможное, чтобы увеличить время работы батареи. Но, к сожалению, сделать так, чтобы небольшие по объему аккумуляторные устройства работали долго, пока не получается. Так или иначе, пользователи оценивают аккумулятор электросамоката по такому условному параметру как «дальность хода» — то, на сколько километров хватит его заряда. Затем требуется подключение к источнику питания. Время пополнения заряда батареи от источника питания также разное у различных моделей — от 4 до 8 часов.

Система амортизации. Здесь все как у настоящих авто, важно качество шин, резины, размер колес в дюймах. Самые продвинутые модели могут быть наделены аналогом автомобильной системы амортизации. Пневматические покрышки добавят комфорта за счет смягчения ударов от неровностей на дорогах. Зато шины из цельной резины не боятся острых камней и других колющих предметов, хоть поездка может быть весьма жесткой — с ощущением каждой кочки.

Скоростной режим и система торможения. Максимальная скорость, которую сегодня могут развивать электросамокаты, ограничена 35 км в час. Все, что больше этих показателей, может быть опасно для вашей жизни, потому как теряется контроль над дорогой. Скорость зависит от мощности двигателя и от нагрузки на самокат. Система торможения обычно представлена передними и задними дисковыми тормозами, более дорогие модели оснащены двумя видами тормозных дисков и антиблокировочной системой, которая выравнивает ход самоката на влажной скользкой дороге. Система торможения может быть двух видов — электронная, при которой программа сама решает, когда остановить самокат, и механическая, требующая от владельца самостоятельного управления скоростью. Некоторые модели требуют установки специального приложения в смартфоне для того, чтобы снять ограничения по скорости.

Топ-7 электрических самокатов от ФАН

Электросамокат KUGOO S3 Pro

Это достаточно востребованная модель за сравнительно небольшую цену. Имеет привлекательную и эргономичную форму, обладает продуманной системой безопасности для водителя, которая достигается за счет прорезиненного покрытия деки, исключающего скольжения подошвы обуви даже во время дождя. Дальность хода при оговоренной максимальной нагрузке — около 35 километров. Самокат складывается, его можно перевозить с собой в качестве вспомогательного транспортного средства. Скорость и остаток заряда аккумулятора показываются на дисплее.

Достоинства модели:

• грузоподъемность до 130 кг;

• облегченная алюминиевая рама;

• емкость батареи позволяет преодолевать на самокате достаточно большие расстояния;

• аккумулятор защищен от пыли и влаги (уровень IP54);

• мягкий ход.

Недостатки модели:

• аккумулятор нуждается в дополнительном укреплении, чтобы не гремел во время хода;

• складывается достаточно туго;

• есть претензии к работе амортизатора;

• некоторые экземпляры этой серии скрипят во время езды, есть вопросы к сборке;

• трясет во время передвижения по неровностям и даже по тротуарному покрытию.

Электросамокат Xiaomi Mijia M365 Pro

Производители сделали ставку на минималистичный дизайн и высокую стойкость данной модели к различным нагрузкам. Этот электросамокат станет прекрасным транспортным средством не только для детей, но и для взрослых. Дальность хода — 45 км без подзарядки. Три скоростных режима — Eco, Driving и Sport. Время работы батареи — 4 часа. Система защиты контролирует полный разряд батареи и возможный перегрев двигателя.

Достоинства модели:

• наличие дистанционной системы управления со смартфона;

• кинетическая энергия может превращаться в электрическую путем автоматической подзарядки аккумулятора;

• система Zero-Start облегчает начало движения и ускоряет разгон;

• хорошо идет в гору, легко преодолевает возвышенности.

Недостатки модели:

• иногда не хватает указанного производителем времени работы батареи — 4 часа, при этом заряжается она 8–9 часов;

• некоторые экземпляры страдают люфтом в механизме складывания;

• нужно внимательно следить за проводом к заднему фонарю, срок его службы бывает очень коротким;

• при энергичном добавлении скорости блокируется заднее колесо.

Электросамокат Ninebot Kickscooter ES1

При создании этой модели разработчики использовали инженерно-конструкторские инновации американской компании Segway. Это не могло не сказаться на качестве ходовых характеристик и удобстве управления. Модель подходит как для продвинутых водителей, так и для новичков. Дизайн вполне классический, без изысков. Короткое время разгона — до 20 км в час, прекрасная динамика и мощный движок в 250 Вт. Батарея обеспечивает передвижение на 25 км.

Достоинства модели:

• известный производитель;

• хорошая динамика;

• компактность при складывании;

• надежность конструкции;

• резину не нужно бортировать и армировать;

• провода расположены внутри руля; в платформе электрики нет, поэтому не нужно опасаться ее намокания;

• портативная зарядка удобна для ношения с собой.

Недостатки модели:

• максимальная скорость — всего 5 км/ч, для ее увеличения придется устанавливать специальное приложение;

• большой вес самоката;

• скользит на мокром асфальте, так как укомплектован цельной резиной.

Электросамокат Halten RS-03 v.2

Универсальная модель со стильным дизайном. Имеет полный привод и пневматическую амортизацию, а также колеса диаметром 11 дюймов. Если местность позволяет, самокат может развить скорость свыше 60 км/ч. Предварительной настройки не требует, снабжен качественным литиевым аккумулятором.

Достоинства модели:

• мощный движок;

• грузоподъемность очень большая — до 150 кг;

• гидравлический тормозной привод;

• аккумулятор работает долго без подзарядки, можно заряжать его в среднем один раз в два-три дня;

• полный привод и маневренность;

• устойчивость, хорошо показывает себя на неровной поверхности;

• надежные тормоза.

Недостатки модели:

• внушительный вес самоката — 35 кг;

• долгое время полной зарядки — 10 часов;

• руль широкий, не для всех удобный;

• для города скоростные возможности данной модели можно определить как избыточные.

Электросамокат iconBIT Kick Scooter TT v8

Электросамокат этого бренда прекрасно подойдет для городских маршрутов. Приятный бонус от производителя — модель выдерживает перегруз свыше 20% от заявленной максимальной нагрузки в 100 кг. Дальность хода относительно небольшая — всего 15-20 км. Ограничение по скорости в 25 км/ч, амортизатор закреплен на переднем колесе. Конструкция оснащена фонарем и подножкой.

Достоинства модели:

• легко выдерживает перегрузы;

• конструкция самоката достаточно продуманная, нет торчащих тросиков или проводов;

• два вида тормоза: передний электронный и задний механический.

Недостатки модели:

• ездока сильно трясет на плитке, брусчатке и даже на слегка неровной поверхности;

• колеса сделаны из жесткого материала; пластиковые крылья очень хрупкие;

• от фонаря идет рассеянный свет, плохо освещая дорогу в темноте прямо перед самокатом;

• слабые рожки подставки, есть опасность надлома.

Электросамокат Yamato E-Scooter

Производители вложили в конструкцию этой модели много вдохновения, на выходе получился самокат с большим количеством опций, самой необычной из которых, пожалуй, можно назвать нижнюю подсветку устройства. Приличная дальность хода в 30 км при средней нагрузке. Максимальная указанная скорость — 30 км/ч. По отзывам некоторых пользователей, это некоторое преувеличение, реально самокат разгоняется только до 26 км в час. Система амортизации распространяется на переднее и заднее колесо; еще один приятный бонус: заднее колесо — пневматическое. После определенного пробега, владельцы отмечают люфт руля и снижение емкости батареи.

Достоинства модели:

• привлекательный современный дизайн;

• соотношение цены и качества оптимальное;

• есть много приятных дополнительных опций, в том числе крючок для рюкзака.

Недостатки модели:

• возможен люфт рулевой стойки;

• емкость батареи со временем уменьшается;

• слабое свечение информационного дисплея;

• после снижения заряда батареи больше чем на 50% мощность падает.

Электросамокат Tribe Himba

Модель выполнена из алюминиевого сплава и выдерживает вес до 120 кг. Подходит всем членам семьи для поездок по городу. Запас хода небольшой — до 20 км при невысокой нагрузке. Есть влаго- и пылезащита уровня IP54, что позволяет использовать самокат при влажной погоде. Производитель предлагает два варианта цвета модели — белый и черный. Колеса надувные и достаточно широкие, что помогает сглаживать неровности. Есть круиз-контроль, который может пригодиться на прямой ровной дороге, с его помощью можно выставить комфортный скоростной режим.

Достоинства модели:

• наличие LED фар — на самокате можно передвигаться в темноте;

• удобная дека;

• плавный ход при наборе скорости и поворотах;

• надувные колеса хорошо справляются с кочками и ямками.

Недостатки модели:

• вес в 12 кг может быть не слишком комфортным для дам;

• отсутствует возможность соединения со смартфоном;

• нет заднего стоп-сигнала.