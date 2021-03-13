Специалисты Роскачества рассказали, как испортить сахаром вино

Москва, 13 марта. Российские потребители стали больше внимания обращать на содержание сахара в вине. О сладости в напитке рассказали эксперты Роскачества.

Роскачество и холдинг «Ромир» провели совместное исследование, которое показало, что главным свойством вина наличие или отсутствие сахара считают 32% покупателей в России. Они предпочитают выбирать между сухими, полусухими и полусладкими напитками. Еще 21% покупателей считает важным критерий сахара. Цвет вина имеет первостепенное значение только для 9% опрошенных.

«Искусственно привнесенная сладость делает вкус вина более «плоским», менее сложным - как если в дорогой зеленый чай положить 3-4 ложечки сахара», — цитирует Роскачество РИА Новости.

Кроме того, через довольно дешевые полусладкие линейки производители могут реализовать вино с недостатками, которые маскируются сахаром. Специалисты отметили, что натуральное полусладкое вино требует дополнительное количество диоксида серы — главного винного консерванта. Следует помнить и о калорийности. Российскими стандартами в полусухих винах допускается содержание от 5 до 18 граммов сахара на литр, в полусладких винах — до 45 граммов.

Ранее специалисты Роскачества выявили лучшее в России розовое вино. Высокую оценку от экспертов получило полусладкое розовое вино из Краснодарского края.