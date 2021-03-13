Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Специалисты Роскачества рассказали, как испортить сахаром вино

Специалисты Роскачества рассказали, как испортить сахаром вино

Москва, 13 марта. Российские потребители стали больше внимания обращать на содержание сахара в вине. О сладости в напитке рассказали эксперты Роскачества.

Роскачество и холдинг «Ромир» провели совместное исследование, которое показало, что главным свойством вина наличие или отсутствие сахара считают 32% покупателей в России. Они предпочитают выбирать между сухими, полусухими и полусладкими напитками. Еще 21% покупателей считает важным критерий сахара. Цвет вина имеет первостепенное значение только для 9% опрошенных.

«Искусственно привнесенная сладость делает вкус вина более «плоским», менее сложным - как если в дорогой зеленый чай положить 3-4 ложечки сахара», — цитирует Роскачество РИА Новости.

Кроме того, через довольно дешевые полусладкие линейки производители могут реализовать вино с недостатками, которые маскируются сахаром. Специалисты отметили, что натуральное полусладкое вино требует дополнительное количество диоксида серы — главного винного консерванта. Следует помнить и о калорийности. Российскими стандартами в полусухих винах допускается содержание от 5 до 18 граммов сахара на литр, в полусладких винах — до 45 граммов.

Ранее специалисты Роскачества выявили лучшее в России розовое вино. Высокую оценку от экспертов получило полусладкое розовое вино из Краснодарского края.

Новости партнеров