Минтруд скорректирует выплату пособий на детей. События дня. ФАН-ТВ

Байден оказался «между двух огней» из-за «Северного потока — 2» Администрация президента США Джо Байдена попала в затруднительное положение из-за желания ввести санкции против российского газопровода «Северный поток — 2», пишет Politico. Байден хочет одновременно как остановить постройку «Северного потока — 2», так и укрепить отношения с Германией, которая выступает за завершение реализации проекта. Кроме того, на администрацию оказывают давление обе партии Конгресса США, требующие конкретных действий. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен на брифинге не смог внести ясность по принимаемым мерам против российского газопровода, что вызвало негативную реакцию у конгрессменов.

СК опубликовал видео задержания зампреда правительства Ставрополья Следственный комитет России опубликовал на YouTube-канале видео задержания заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева, подозреваемого во взяточничестве. Ранее стало известно о задержании чиновника в аэропорту. Как сообщает СУ СК по региону, Золотарев пытался скрыться. По версии следствия, общая сумма взяток превышает 60 миллионов рублей. Чиновник вступил в сговор с замещавшим должность первого замминистра строительства и архитектуры края Алексеем Когарлыцким.

Минтруд предложил скорректировать выплату детских пособий Минтруд предложил скорректировать выплату детских пособий, чтобы ограничить помощь «подозрительно бедным» семьям, у которых низкие доходы, но при этом есть существенное имущество. Об этом говорится в проекте изменений, которые начнут действовать с 1 апреля. В частности, меры могут коснуться семей, у которых есть несколько домов площадью более 40 квадратных метров на человека и сбережения на сумму более 250 тысяч рублей. Таким образом ведомство сделает помощь более адресной и эффективной. Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому размер «детских» выплат планируется увеличить на 50–100% прожиточного минимума в субъекте на ребенка, если базовая сумма начислений не позволяет семье переступить черту бедности.