Кайли Дженнер разделась ради рекламы солнцезащитного масла

Лос-Анджелес, 13 марта. Звезда реалити-шоу Кайли Дженнер сняла макияж и снялась в нижнем белье, чтобы продвигать свое новое солнцезащитное масло.

На первой фотографии Кайли стоит перед солнцезащитным кремом, откинув голову назад и позволив своим длинным волосам каскадом рассыпаться по плечам. На втором снимке она поднесла крем к лицу. На третьем фото Кайли показала свой подтянутый пресс, когда она позировала, положив одну руку на бедро, а в другую взяла солнцезащитное масло. Об этом сообщает The Sun.

Девушка поделилась свежими фотографиями на своей странице в соцсети Instagram.

«Убедитесь, что вы взяли свое солнцезащитное масло, KylieSkin.com. Лето будет здесь прежде, чем вы это узнаете. Мой любимый способ чувствовать себя сексуально, оставаясь защищенной», — подписала Дженнер свой пост.

Многие друзья и фанаты Кайли отправились в раздел комментариев поста, чтобы похвалить звезду реалити-шоу «Семейства Кардашьян» за ее внешность. Пользователи отметили, что она выглядит красиво и великолепно.

Ранее стало известно, что Ким Кардашьян и Канье Уэст прервали общение.