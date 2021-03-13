Страховщики перечислили самые угоняемые автомобили в России за февраль

Москва, 13 марта. Список составлен на основе частоты угонов и представляет собой соотношение числа украденных машин к количеству застрахованных транспортных средств.

Самым «популярным» у отечественных угонщиков стал седан Hyundai Solaris. Вторую строчку в списке занял кроссовер Kia Sportage, третью — Toyota Camry.

Замкнули пятерку «лидеров» Range Rover и Lexus. Также в первую десятку наиболее угоняемых машин в феврале вошли Mercedes-Benz и конкретные модели Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid, Toyota Land Cruiser 200, BMW X6, Infiniti QX80.

В страховой компании «Согласие» отметили снижение заявлений об угонах легковых машин. По сравнению с тем же периодом прошло года их число сократилось на 30%. В «РЕСО-Гарантия» не заметили серьезных изменений в числе хищений.

Ранее водителям посоветовали внимательно выбирать место для парковки весной. Перепады температуры могут за ночь приморозить тормозные колодки так, что утром авто не сдвинется с места.