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СКР подтвердил факт задержания начальника отдела полиции Красноярска за взятку

СКР подтвердил факт задержания начальника отдела полиции Красноярска за взятку

Красноярск, 13 марта. Глава первого отдела полиции Красноярска был задержан, сообщает управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Накануне в Telegram-канале «Борус» появились сведения о том, что начальник полиции №1 Красноярска задержан при получении взятки. Утверждалось, что речь идет о получении 500 тысяч рублей.

Пресс-служба регионального главка СКР подтвердила факт задержания начальника первого отдела полиции. Ведомство не стало уточнять причин задержания и раскрывать подробностей.

Накануне стало известно, что информация о задержании главы Хакасии не подтвердилась. СМИ сообщали, что по делу о мошенничестве он якобы проходит как свидетель.

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