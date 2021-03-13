СКР подтвердил факт задержания начальника отдела полиции Красноярска за взятку

Красноярск, 13 марта. Глава первого отдела полиции Красноярска был задержан, сообщает управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Накануне в Telegram-канале «Борус» появились сведения о том, что начальник полиции №1 Красноярска задержан при получении взятки. Утверждалось, что речь идет о получении 500 тысяч рублей.

Пресс-служба регионального главка СКР подтвердила факт задержания начальника первого отдела полиции. Ведомство не стало уточнять причин задержания и раскрывать подробностей.

Накануне стало известно, что информация о задержании главы Хакасии не подтвердилась. СМИ сообщали, что по делу о мошенничестве он якобы проходит как свидетель.