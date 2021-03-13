Жительница Липецка раскидала на могилах фотографии ребенка и конфеты

Липецк, 13 марта. Разбросанные на кладбище фотографии мальчика обнаружили горожане. Снимки были изрисованы черным маркером, а рядом лежали конфеты. Детали инцидента выясняет полиция.

Сотрудники похоронной службы отнесли снимки их в церковь. А сотрудники полиции заинтересовались инцидентом после публикаций в местных СМИ и соцсетях.

Установлено, что фотографии разбросала 39-летняя женщина, у которой произошел конфликт с семьей мальчика. По словам отца ребенка, у бабушки и дедушки мальчика произошла ссора с соседкой, дочь которой решила отомстить семье.

Разногласия длятся с 2020 года. Тогда женщина решила преследовать школьника и даже смогла его несколько раз сфотографировать. После этого родители обратились за помощью в полицию. Ей сделали предупреждение, и жительница Липецка перестала конфликтовать.

Однако, спустя время она решила действовать через ребенка. Поэтому с целью нанести вред она поместила фотографии мальчика в свежие могилы. Полиция задержала липчанку. Теперь правоохранителям предстоит дать правовую оценку ее действиям.

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