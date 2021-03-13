ВОЗ призвала выделить больше денег на глобальный проект по борьбе с COVID-19

Нью-Йорк, 13 марта. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что глобальному проекту по борьбе с COVID-19 необходимо 22,1 миллиарда долларов.

Финансирование требуется международному партнерству ACT-Accelerator по обеспечению доступа к диагностическим средствам и препаратам от COVID-19.

«На данный момент на ACT-Accelerator было выделено 11 миллиардов долларов, но мы по-прежнему сталкиваемся с дефицитом финансирования в размере 22,1 миллиарда долларов», — заявил на брифинге в Женеве Гебрейесус.

Глава ВОЗ призвал все страны в полном объеме профинансировать ACT-Accelerator.

Ранее организация одобрила использование в экстренных случаях вакцины от коронавируса, разработанной подразделением компании Johnson & Johnson. Препарат от Janssen-Cilag внесли в список для экстренного использования во всех странах, а также для распространения в рамках механизма COVAX.