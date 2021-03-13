Россиянам перечислили способствующие развитию рака вирусы

Москва, 13 марта. Известны семь вирусов, которые при определенных обстоятельствах могут вызывать онко­заболевания, рассказал лаборант НМИЦ онкологии им. Блохина Владимир Гурцевич.

Вирусы настолько опасны, что могут привести к фатальным осложнениям. Человек может жить с ними всю жизнь и даже не подозревать о злокачественных последствиях. Все заболевания, вызываемые онковирусами, отличает характерная черта: с момента заражения до появления первых симптомов может пройти от 3–5 до 15–20 лет.

По словам специалиста, вирусы гепатита B и гепатита С могут привести к образованию рака печени. Вирусы папилломы человека могут стать причиной рака шейки матки, рта или глотки. Т-лимфотропный вирус человека вызывает лейкоз, информирует «АиФ«.

«К возникновению рака эти вирусы приводят только при определенных условиях», — уточнил Гурцевич.

Существует вирус Эпштейна-Барр, принимающий участие в возникновении целого ряда злокачественных новообразований – лимфома Ходжкина, неходжкинские лимфомы, рак носоглотки. Вирус герпеса восьмого типа может стать причиной эпидемической разновидности саркомы Капоши.

Ранее онколог Андрей Галин предупредил, что злоупотребление красным мясом в рационе может привести к развитию злокачественной опухоли в толстом кишечнике.