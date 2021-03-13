В Сеть утекли фото Леди Гаги со съемок фильма «Дом Гуччи»

Милан, 13 марта. Певица Леди Гага сейчас находится на съемочной площадке в Милане. Она примерила на себя образ Патриции Реджани для роли в фильме «Дом Гуччи».

34-летняя певица выглядит неузнаваемо. Она отправилась в Италию, где исполнит роль Патриции Реджани, жены Маурицио Гуччи, основателя одноименного бренда. Актриса, как и реальный прототип персонажа, смотрится гламурно, чем удивила своих фанатов. Об этом сообщает The Sun.

На певице короткий темный парик, коричневое платье в горошек с длинными рукавами и поясом на талии. Дополняют образ классические босоножки на каблуках. Знаменитость прогуливалась по съемочной площадке вместе с 37-летним коллегой Адамом Драйвером, который появился в красивом темно-синем костюме и полосатом галстуке.

«Синьор и синьора Гуччи #HouseOfGucci», — подписала она пост, когда они позировали перед итальянским зимним пейзажем.

Леди Гага и Адам играют в криминальной драме Ридли Скотта «Дом Гуччи». Кроме них, участие в съемках приняли Джаред Лето, Аль Пачино, Джек Хьюстон и другие актеры.

Ранее папарацци «поймали» преобразившуюся Леди Гагу у одного из отелей в Риме. Певица нарядилась в леопардовое платье необычного кроя, которое дополнила черными туфлями на каблуке, сумочкой в тон и украшениями.