Более семи тонн опасного незаконного алкоголя нашли на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 13 марта. Правоохранители изъяли более семи тонн контрафактного алкоголя в городе Елизово. Качество спиртосодержащей жидкости и его опасность для потенциальных потребителей неизвестны.

Такие внушительные цифры собрались из 6 тысяч бутылок со спиртосодержащей жидкостью в объеме почти 3 тысячи литров и 672 канистр объёмом более 4 тысячи литров, сообщает "МК".

Силовики обнаружили находку в ночное время суток на улице Талалихина. На улице Мирная той же ночью была обнаружена точка, осуществляющая незаконную продажу нелицензированного алкоголя. Сотрудники правоохранительных органов изъяли 26 бутылок со спиртосодержащей жидкостью общим объёмом 13 литров.

Сеть саратовских магазинов попалась на запрещенной продаже алкогольных напитков в ночное время. Суд признал владельца сети виновным и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей. Однако тот отказывался платить, из-за чего пришлось прибегнуть к помощи судебных приставов. Те выяснили, что на счетах юридического лица имеются необходимые деньги и списали необходимую сумму.