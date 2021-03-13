Группу наркоторговцев задержали в Амурской области

Благовещенск, 13 марта. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Амурской области пресекли деятельность изготавливавшей и продававшей наркотики преступной группы.

«Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Амурской области при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» и Росгвардии пресекли деятельность организованной группы, специализирующейся на производстве и сбыте наркотиков растительного происхождения в особо крупном размере», — сообщила пресс-служба УМВД Амурской области.

Уголовное дело возбуждено в отношении шести местных жителей по ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Расследование ведет Следственное управление УМВД России по региону.

Во время задержаний и проведенных по местам проживания подозреваемых обысков изъято более двух килограммов наркотического средства, а также средства коммуникации и прочие свидетельствующие о преступной деятельности группы вещественные доказательства. Двое фигурантов уголовного дела находятся под подпиской о невыезде, остальные — взяты под стражу.

Ранее амурские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства местного жителя, который незаконно занимался вырубкой валежника. Черного лесоруба, приняв его за косулю, застрелил браконьер.