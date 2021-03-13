Названы способные сломать смартфон баги

Москва, 13 марта. Директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев назвал опасные баги, которые могут сломать смартфон.

Специалист напомнил о появившейся год назад волне сообщений о ломающем смартфоны на ОС Android изображении.

«Кажется, что это обычная картинка, изображающая природный ландшафт, но при установке на рабочий стол у определенных гаджетов экран начинает постоянно включаться и выключаться, а баг с датой – это проблема из 2016 года для IOS 9.2. Именно тогда появился очень интересный способ попрощаться со своим либо чужим телефоном», — рассказал агентству «Прайм» Косарев.

В ранних версиях IOS 13 был обнаружен еще один баг, рассказал специалист. Устройства ломались из-за сообщения с символом на языке синдхи и эмоджи итальянского флага. Интерфейс системы будет перезагружаться до полного расхода батареи, если такое сообщение отображается в уведомлениях на iPhone или iPad, напомнил Косарев.

Ранее сотрудники компании Zimperium заявили, что почти 84 тысячи приложений Android и 47 тысяч приложений для устройств компании Apple используют публичные, а не приватные серверы. Это создает риски для личных данных владельцев смартфонов, считают эксперты.