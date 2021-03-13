Чиновница задержана по подозрению в получении крупной взятки в Приангарье

Иркутск, 13 марта. Руководитель одного из отделов министерства лесного комплекса Иркутской области задержана в связи с подозрением в получении крупной взятки, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

«Сыщиками установлено, что 37-летняя чиновница неоднократно способствовала местному предпринимателю в получении разрешений на заготовку древесины для нужд населения. За свои услуги подозреваемая получила 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

По версии правоохранительных органов, взяткодатель заготавливал не только предназначенный для строительства и топлива населению лес, но и «деловую древесину».

В ходе обысков по месту жительства и работы подозреваемой изъяты подтверждающие противоправность ее действий документы, отметили в областном ГУ МВД. Возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере (часть 5 статьи 290 УК РФ). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы возбудили два уголовных дела по факту создания преступной группировки, участники которой подозреваются в масштабной контрабанде лесоматериалов в Иркутской области. Следствие полагает, что злоумышленники в период с 2018 года по 2020 год вывезли лесоматериалов на сумму, превышающую миллиард рублей.