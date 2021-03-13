МЧС РФ предупредило о лавинной опасности в семи районах Сахалина

Сахалин, 13 марта. Жителей семи городских округов предупредили о возможном сходе лавин в ближайшие сутки. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу погоды, температура воздуха на Сахалине составляет -2..+8 градусов по Цельсию. Облачно, возможны осадки в виде дождя.

В воскресенье, 14 марта на участках Александровск-Сахалинского, Углегорского, Холмского, Долинского, Анивского, Невельского, а также в Южно-Сахалинске ожидается лавинная опасность. На остальной территории острова Сахалин возможен сход одиночных лавин, заявили в МЧС.

Спасатели предупредили о вероятности возникновения чрезвычайных происшествий. Здесь же напомнили, что при попадании в лавину человеку необходимо уберечь органы дыхания от снежной пыли и с помощью рук и ног попытаться выбраться на поверхность, пока снег не отвердел.

Ранее семья из пяти человек, в которой трое малолетних детей, застряла из-за снежных заносов на областной трассе. Их спасли сотрудники МЧС.