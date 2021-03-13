Названы доходы популярных блогеров в России

Москва, 13 марта. Популярные российские блогеры могут заработать 10 миллионов рублей за один-три месяца, рассказал digital-директор рекламного агентства Main-Target Антон Быков.

Топ-блогеры в сфере beauty могут хоть каждый день размещать в соцсети Instagram платные интеграции.

«Например, Анастасия Решетова за различные типы рекламных интеграций может получать от 0,8 до 2 миллионов рублей, и на квартиру в Москве заработает меньше, чем за месяц», — рассказал РИА Новости Быков.

Блогер с 600 тысячами подписчиков в сфере путешествий в месяц публикует до двух рекламных интеграций в постах и до четырех «сториз». У Дмитрия Лукьянчука, например, стоимость поста начинается от 200 тысяч рублей, уточнил эксперт.

Трендовый тик-токер Даня Милохин оценивает размещение в Instagram от 800 тысяч рублей и от 500 тысяч рублей в TikTok. «Отбить» новую квартиру в столице он может «за пару месяцев», считает Быков.

Ранее сообщалось, что Министерство цифрового развития России планирует выдвинуть инициативу ввести налог на рекламу у блогеров. Иностранные платформы планируют обязать выплачивать «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге».