Ким Кардашьян устроила вечеринку с детьми после отказа Канье Уэста общаться

Лос-Анджелес, 13 марта. Ким Кардашьян устроила вечеринку с пиццей для своих детей на фоне заявлений о том, что Канье Уэст прекратил с ней все контакты.

40летняя звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» сделала несколько селфи, на которых позировала с кусочком пиццы вместе со своей семилетней дочерью Норт и пятилетним сыном Сейнтом. Об этом сообщает The Sun.

«Пицца-вечеринка», — подписала Ким свои фотографии на странице Instagram.

Кардашьян сняла макияж на эту ночь, а ее дети были одеты в удобные пижамы. Ее семейное времяпровождение проходит на фоне заявлений о том, что Канье изменил все свои телефонные номера и заставляет Ким говорить с ним через свою службу безопасности. Канье заблокировал контакты с Ким еще до того, как она официально объявила об их разрыве, если верить изданию Page Six.

Источники утверждают, что, несмотря на враждебность звездной пары, Канье по-прежнему регулярно видится со своими четырьмя детьми.

«Несмотря на это, она доверяет ему в общении с детьми. Он любит их и часто встречается с ними. Она уходит из дома, а он приезжает и веселится с детьми. У них целая армия нянь, так что перемены будут легкими», — заявляют инсайдеры.

Ранее стало известно, что фанаты заклеймили Ким Кардашьян из-за фото в Instagram с ящерицей.