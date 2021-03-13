Суд в Петербурге не стал арестовывать обвиняемого в изнасиловании

Санкт-Петербург, 13 марта. Приморский районный суд избрал в отношении обвиняемого в изнасиловании 16-летней девушки несовершеннолетнего меру пресечения в виде запрета определенных действий.

«Суд следствию в аресте отказал, избрав запрет определенных действий по 11.05.2021», — цитирует объединенную пресс-службу судов города РИА Новости.

Ранее сотрудники полиции задержали троих молодых людей по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки. Вскоре после этого заключили под стражу 19-летнего студента, а также двух учеников 11 класса одной из школ Петербурга.

С серьезными травмами и ссадинами 16-летняя пострадавшая была госпитализирована. Было возбуждено уголовное дело об изнасиловании.