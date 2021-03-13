Бывший премьер-министр Украины заявил о бедственном положении пенсионеров в стране

Киев, 13 марта. Средняя украинская пенсия примерно в три раза ниже средней российской. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Азаров рассказал, что когда-то у украинцев средний заработная плата и средняя пенсия была выше, чем в России. Однако теперь Украина беднейшая страна в Европе «абсолютно по всем параметрам».

«Рождаемость в два с половиной раза меньше, чем смертность, которая увеличилась на 155 тысяч человек в год. Вымирает каждый год целый город. Средний украинский город, он просто вымирает», — утверждает политик.

С таким уровнем пенсионного обеспечения средний украинский город не имеет шансов на выживание. По его словам, после Майдана судьба страны оказалась «очень незавидной».

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