Миннеаполис заплатит 27 млн долларов семье Джорджа Флойда

Миннеаполис, 13 марта. Город Миннеаполис (штат Миннесота, США) заплатит родственникам погибшего при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда 27 миллионов долларов, сообщает NBC.

По данным телеканала, город заплатит за урегулирование гражданского иска семьи погибшего. Решение принято в пятницу на закрытом заседании городского совета единогласно.

Семья Флойда подала федеральный иск против четырех участвовавших в аресте погибшего офицеров полиции и самого Миннеаполиса. Родственники Флойда заявляли, что к его гибели, в том числе, привели упущения в обучении полицейских. Городу потенциально грозили более крупные штрафы в случае рассмотрения иска в суде присяжных.

Ранее СМИ сообщили, что с 2015 года по вине сотрудников полиции скончалось более 135 невооруженных темнокожих мужчин и женщин. В статистике учитывались документы полиции и суда. Как минимум 75% полицейских, которые были причастны к гибели афроамериканцев, являлись представителями другой расы.