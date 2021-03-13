Оззи Осборн превратил свой задний двор в стрельбище

Лос-Анджелес, 13 марта. У известного и неоднозначного рокера Оззи Осборна появилось новое рискованное хобби — стрельба из пневматических винтовок на заднем дворе.

72-летний музыкант имеет коллекцию из десяти пневматических винтовок и говорит, что стрельба из них удерживает его разум от затуманивания и помогла ему зажечься творчески во время пандемии. Об этом сообщает The Sun.

«У меня появилось новое увлечение — стрелять из пневматической винтовки в саду. Это просто пневматика, а не пулевое ружье. Это очень весело. Это выбивает меня из колеи. Когда я нахожусь в своем доме, я боюсь, что никогда не смогу нормально ходить или выступать. Так что мне нужно найти что-то, чтобы отвлечься от своих мыслей», — поделился Осборн.

Стрельбище Оззи в его саду в Лос-Анджелесе включает в себя несколько мишеней. Он говорит, что у него хорошо получается. Он попадает прямо в цель. Это хорошо для него, так как он может думать о музыке.

Увлечения Оззи Осборна часто доставляли ему неприятности. В 2003 году он попал в аварию на квадроцикле в своем поместье в Беркшире, сломав ключицу, восемь ребер и шейный позвонок.

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