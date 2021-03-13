Движение восстановлено на трех участках дорог на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 13 марта. Движение транспорта восстановлено после перекрытия из-за осадков и ограниченной видимости на трех участках дорог на Камчатке, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

По информации КГКУ «Камчатуправтодор», движение для всех видов транспорта открыто на участке дороги Начикинский совхоз — Усть-Большерецк — поселок Октябрьский с подъездом к пристани Косоево — колхоз имени Октябрьской революции, с 109 по 129 км, между поселком Октябрьским и селом Усть-Большерецком Усть-Большерецкого муниципального района.

Кроме того, движение возобновлено в Соболевском муниципальном районе на участках дорог Соболево — Кировский с нулевого по 16 километр и Соболево — Устьевое с нулевого по 14 километр.

На данных участках скопления транспорта зафиксировано не было.

В начале марта под сошедшей с горы снежной массой на Камчатке погиб мужчина. Женщину и ребенка, которые были рядом с ним, удалось спасти.