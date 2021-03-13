СБУ завела уголовное дело по факту подписания Харьковских соглашений с РФ

Киев, 13 марта. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье о государственной измене из-за подписания Харьковских соглашений с Россией в 2010 году.

В отношении госслужащих и депутатов, причастных к подготовке и подписанию соглашений с 2008 по 2010 год сейчас ведется расследование. Это могут быть сотни должностных лиц, их личности пока не раскрываются, сообщает СБУ.

«Подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории Автономной республики Крым», — заявили в ведомстве.

Харьковские соглашения между Украиной и Россией были подписаны до 2042 года. Согласно документу, размещение флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30 процентов, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что СБУ проверит ратификацию Харьковских соглашений. Сотрудникам СБУ предстоит проверить обстоятельства подписания Харьковских соглашений в 2010 году об условия нахождения Черноморского флота России в Крыму.