Украинский дипломат заявил об истощении санкционных ресурсов США против РФ

Киев, 13 марта. Бывший посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что санкции США против России исчерпали себя и воздействовать на Москву этим способом больше не получится.

Больше не удастся за счет давления и силы принудить Россию к миру, сообщил дипломат в эфире телеканала «Апостроф»

«Возможности санкционной политики и возможности давления со стороны Запада и Украины на Россию уже дошли до своего истощения», — пояснил он.

Москва может поменять свою позицию по поводу конфликта на Востоке Украины теперь только если будет предложен некий новый подход, кардинально отличающийся от предыдущих мер воздействия. Он должен обеспечить формирование системы безопасности ЕС и Украины после завершения конфликта.

Недавно стало известно, что Евросоюз еще на полгода продлил санкции против лиц и организаций, обвиняемых в попытке подорвать украинский суверенитет. На такой срок российским гражданам, попавшим в санкционный перечень, запрещен въезд в страны ЕС.