Инфекционист объяснил, почему COVID-паспорта не снизят заболеваемость

Москва, 13 марта. COVID-паспорта не снизят темпы распространения коронавирусом из-за технических сложностей оформления и выдачи документов такого рода.

В Еврокомиссии недавно заявили о намерении в марте уже предоставить проект электронных паспортов, в которых будет указана информация о сделанных прививках, факте заболевания и другие данные о пациенте.

«Что касается COVID-сертификатов, здесь может быть и человеческий фактор, и диагностическая ошибка лаборатории, то есть очень много нюансов», — объяснил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с РИА Новости.

Трудности могут быть в связи с различной чувствительностью тестов в разных лабораториях, недобросовестностью сотрудников организаций, занимающихся выдачей паспорта. Есть большая вероятность попросту перепутать пробирки, заключил специалист.

Несмотря на постоянные разговоры о вероятности введения таких документов, ВОЗ заявила, что все еще не рекомендует реализовывать такую инициативу. Предполагается, что наличие у человека такой «корочки» может дать ему привилегии рядом с теми, кто вакцинацию еще не прошел.