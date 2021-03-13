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Лейбористы считают, что британские министры не провели анализ сделки по Brexit

Лейбористы считают, что британские министры не провели анализ сделки по Brexit

Лондон, 13 марта. Британский политик Эмили Торнберри обвинила правительство в неспособности провести оценку экономического воздействия сделки Бориса Джонсона по Brexit.

The Guardian сообщает, что официальные данные показали снижение экспорта в ЕС в январе на 40,7%, Торнберри спросила у министра международной торговли Элизабет Трасс, почему она опубликовала оценки многих гораздо менее значимых сделок, но не важнейшего торгового соглашения с ЕС в канун Рождества.

Когда в январе Торнберри вызвала Трасс в Палату общин для подготовки экономического анализа сделки, министр торговли направила ее в целевую группу ЕС в Кабинете министров, которая возглавляла напряженные переговоры.

Однако когда Торнберри сделала запрос в кабмин о свободе информации, ее отправили в казначейство, которое заявило, что оно не располагает конкретным документом, соответствующим условиям запроса.

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ранее заявил, что правительство не будет публиковать свой анализ экономических последствий сделки. Однако теперь Торнберри поинтересовалась у Элизабет Трасс, не провалило ли правительство анализ вообще.

«Не похоже, что правительство отказывается публиковать оценку экономического воздействия, которую оно провело в отношении сделки между Великобританией и ЕС, но оценка экономического воздействия никогда не проводилась», — говорится в письме Торнберри.

Она подчеркнула, что для соглашения такого огромного значения, для экономики, бизнеса, рабочих мест и торговли Великобритании это совершенно ошеломляюще.

Ранее стало известно, что британские порты не готовы к таможенным проверкам Brexit.

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