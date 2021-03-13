Лейбористы считают, что британские министры не провели анализ сделки по Brexit

Лондон, 13 марта. Британский политик Эмили Торнберри обвинила правительство в неспособности провести оценку экономического воздействия сделки Бориса Джонсона по Brexit.

The Guardian сообщает, что официальные данные показали снижение экспорта в ЕС в январе на 40,7%, Торнберри спросила у министра международной торговли Элизабет Трасс, почему она опубликовала оценки многих гораздо менее значимых сделок, но не важнейшего торгового соглашения с ЕС в канун Рождества.

Когда в январе Торнберри вызвала Трасс в Палату общин для подготовки экономического анализа сделки, министр торговли направила ее в целевую группу ЕС в Кабинете министров, которая возглавляла напряженные переговоры.

Однако когда Торнберри сделала запрос в кабмин о свободе информации, ее отправили в казначейство, которое заявило, что оно не располагает конкретным документом, соответствующим условиям запроса.

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ранее заявил, что правительство не будет публиковать свой анализ экономических последствий сделки. Однако теперь Торнберри поинтересовалась у Элизабет Трасс, не провалило ли правительство анализ вообще.

«Не похоже, что правительство отказывается публиковать оценку экономического воздействия, которую оно провело в отношении сделки между Великобританией и ЕС, но оценка экономического воздействия никогда не проводилась», — говорится в письме Торнберри.

Она подчеркнула, что для соглашения такого огромного значения, для экономики, бизнеса, рабочих мест и торговли Великобритании это совершенно ошеломляюще.

Ранее стало известно, что британские порты не готовы к таможенным проверкам Brexit.