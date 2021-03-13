Иммунолог рассказал, как клеточный иммунитет защищает от коронавируса

Москва, 13 марта. Иммунолог Николай Крючков рассказал о клеточной защите организма от COVID-19.

Специалист в беседе с «Комсомольской правдой» заявил, что клеточный иммунитет имеет в защите от инфекции важное значение. При различных заболеваниях роль клеточной иммунной системы может быть как больше, так и меньше влияния антител.

Значение клеточного иммунитета в случае с коронавирусом пока не ясно, заявил медик. Однако факт наличия данного инструмента у организма не вызывает сомнения.

Крючков подчеркнул, что даже у бессимптомных носителей коронавируса действительно появляется клеточная составляющая иммунитета. У них наблюдаются определенные виды иммунных Т-клеток.

Степень и длительность такого рода защиты пока не известна. При этом высокий уровень антител не является гарантией лучшей защиты от коронавируса, достаточно лишь небольшого их количества.

Ранее стало известно, что профессор Сергей Нетесов перечислил уязвимые перед коронавирусом группы россиян. В первую очередь, речь идет о пожилых людях.