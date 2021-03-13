Байден оказался «меж двух огней» в США из-за «Северного потока — 2»

Вашингтон, 13 марта. Президент США Джо Байден желает остановить строительство газопровода «СП-2» и одновременно боится ссориться с Берлином, заявили источники Politico.

Администрация США продолжает настаивать на том, что проект «Северный поток — 2» якобы угрожает Евросоюзу. Конгрессмены требуют от американского лидера решительных действий в вопросе будущих санкций против застройщиков газопровода.

К строительству «Северного потока — 2» привлечены немецкие компании. Берлин неоднократно заявлял о своей поддержке проекта и о желании прямых поставок газа на территорию страны. Американские санкции могут поставить под удар отношения с Германией, чего и опасается Джо Байден.

«Мы оказались между молотом и наковальней», — заявил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что «Северный поток — 2» по оптимистичным прогнозам построят уже в 2021 году. Весомой угрозой для завершения проекта могли бы быть введенные санкции против компаний, принимающих участие в проекте (Uniper, Wintershall и т. д.) или других организаций из Германии, которые будут выступать за поддержку эксплуатации трубопровода с немецкой стороны