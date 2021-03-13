Секретарь СНБО Украины опроверг слухи о наступлении на Донбасс

Киев, 13 марта. Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал слухи о возможном наступлении украинских военных в Донбассе психологической атакой.

«В последнее время российская сторона распространяет дезинформацию, что якобы Украина вот завтра-послезавтра пойдет в наступление и наступлением будут брать Донецк и Луганск, что не соответствует действительности», — заявил Данилов в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, таким образом на жителей ЛНР и ДНР оказывается давление. Данилов признал, что в Донбассе наблюдается обострение, но ситуация остается под контролем. Количество обстрелов увеличивается, но в этом нет ничего критического, заключил секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что украинские военные увеличили свою активность у линии соприкосновения. На всех участках линии соприкосновения можно наблюдать усиление Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе артиллерии и артиллерийской разведки, заявил помощник министра обороны Украины Алексей Селиванов.