Массовые мероприятия до 100 человек разрешили проводить в Хабаровском крае

Хабаровск, 13 марта. Власти Хабаровского края увеличили разрешенное количество участников массовых мероприятий в регионе с 50 до 100 человек, сообщает пресс-служба краевого правительства.

«В связи с улучшением эпидемиологической ситуации​​​... принято решение разрешить проведение массовых мероприятий с численностью до ста человек. До этого момента действовало ограничение в 50 человек», — говорится в сообщении.

Обязательные требования к соблюдению «социальной дистанции» и масочного режима сохраняются.

В Хабаровском крае стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом, отмечает пресс-служба регионального правительства. За сутки в регионе выявлено 59 новых случаев заражения, проходить лечение продолжают 2253 человека, в том числе 579 пациентов — в условиях больничного стационара.

В феврале пресс-секретарь регионального минздрава Даниил Зайцев заявил, что отменять коронавирусные ограничения в Хабаровском крае по примеру Удмуртии и Чечни власти не будут. По его словам, это станет возможным только после вакцинирования 60% населения региона.