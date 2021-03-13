Хью Грант изменил Лиз Херли с проституткой из-за плохого настроения

Лондон, 13 марта. Актер Хью Грант рассказал, что он изменил актрисе Элизабет Херли с проституткой Дивайн Браун из-за того, что был в плохом настроении после просмотра одного из своих фильмов.

Звезду фильма «Дневник Бриджит Джонс» в 1995 году увидели в машине с проституткой. Хью, которому тогда было 34 года, был арестован за непристойное поведение и не стал оспаривать эти обвинения. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно и обязали выплатить 760 фунтов стерлингов и завершить образовательную программу по СПИДу. Об этом сообщает The Sun.

Когда он встретил проститутку Дивайн Браун, Хью только сыграл роль в фильме «Девять месяцев» и сказал, что чувствовал себя ужасно после просмотра фильма, в котором также снимались Джулианна Мур и Робин Уильямс.

«Фильм должен был выйти через неделю или две после этого случая, и у меня было плохое предчувствие. Я ходил на показ фильма. Все в нем были великолепны, но я был настолько ужасен, что пребывал не в лучшем расположении духа. У меня был обед типа Кена Рассела – и одно привело к другому», — сказал актер Марку Марону в подкасте WTF.

Несмотря на его опасения, фильм был хитом в Голливуде, дебютировав на третьем месте в американском прокате и заработав $138,5 миллиона во всем мире, что положительно отразилось на его карьере.

«Я причинял боль людям, которых любил, и ставил в неловкое положение тех, с кем работал. За обе эти вещи я сожалею больше, чем могу выразить словами», — подытожил Хью.

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