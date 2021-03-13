Главный приз кинопремии «Сезар-2021» получил фильм «Счастливо оставаться»

Париж, 13 марта. Картина «Счастливо оставаться» Альбера Дюпонтеля признана лучшим фильмом на 46-й церемонии вручения кинопремий «Сезар». Трансляцию с мероприятия вел телеканал Canal+.

Картина также удостоилась наград за лучшие декорации, сценарий и операторскую работу. Как лучший режиссер, Дюпонтель получил отдельную премию. Лучшим актером второго плана признан сыгравший роль в картине «Счастливо оставаться» Николя Марье. В общей сложности фильм был выдвинут на 12 номинаций.

Второй по количеству наград оказалась признанная лучшим документальным фильмом картина Себастьена Лифшица «Девочки». Лучшим актером за работу в творении Мехди Барсауи «Сын» признан Сами Буаджиля. Награду для лучшей актрисы присудили сыгравшей главную роль в фильме Каролин Виньяль «Антуанетта в Севенне» Лор Калами. Лучшей актрисой второго плана стала сыгравшая в картине Эмманюэля Муре «Что мы говорим, что мы делаем» Эмили Декен.

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