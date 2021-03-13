Германия будет вновь использовать вакцину AstraZeneca

Берлин, 13 марта. Министерство здравоохранения Германии заявило, что вакцина AstraZeneca является эффективной и безопасной, а потому ее можно использовать.

Глава минздрава ФРГ Йенс Шпан подтвердил, что Германия все еще считает британо-шведский препарат от коронавируса безопасным. Поэтому правительство и дальше будет использовать его для вакцинации населения.

«Мы относимся к появляющимся сообщениям очень серьезно. Проводится экспертиза вакцины AstraZeneca. Параллельно ситуацию анализирует Институт имени Пауля Эрлиха. Я сожалею, что некоторые страны Европейского союза решили прекратить прививать этой вакциной», — сказал Шпан журналистам 12 марта.

По его словам, следует определить, есть ли причинно-следственная связь между побочными эффектами и этим препаратом.

В ФРГ на сегодняшний день известно об 11 случаях осложнений в виде тромбов и четырех летальных исходах. Однако пока не доказано, что причиной осложнений является AstraZeneca. Всего в Германии этой вакциной было привито 1,2 млн граждан.

Ранее стало известно, что анафилактический шок могут включить в список побочных эффектов вакцины AstraZeneca.